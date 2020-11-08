المشهد - عبد القادر البصري

2020/11/08 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_القادر_البصري المشهد …بدأَ المشهدُعندما جاءَ الوداعُ بحقائبهِ المتربةِمرتجفةً كنتِوكانت عيناكِ ماطرتينوأنفاسُكِ تبحثُ عن رئتيلم أستطع حينها لملمةَ حزنيرغم ماأُتيحَ لي من زمن ٍلأقبلَ يديك الحانيتين وألمسُ سخونةَ دمعتِكِإذ تسقطُ على هشيمِ روحيوكان الوقتُ غبشاً سديمياً ، يترددُعلى حديقةِ أحزاني ،ونخلتي والسدرةِ التي ستذكرُ نزقي وطفولتي ،والرازقيةِ الباكي ......





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