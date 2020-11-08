2020/11/08 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليون-(أ ف ب) – بعد يومين من اعتداء نيس، تعرّض كاهن أرثوذكسي في مدينة ليون شرقي فرنسا إلى إطلاق نار، ولكن تبين لاحقاً أنّ الحادثة كانت مرتبط في الواقع بقضية زنى، وفق اعترافات زوج تعرّض للخيانة.وأقرّ الرجل البالغ أربعين عاماً وهو من الجنسية الجورجية في الحجز الاحتياطي، بأنه أطلق النار على الكاهن اليوناني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاقة زنى خلف اعتداء على كاهن أرثوذكسي في ليون الفرنسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاقة زنى خلف اعتداء على كاهن أرثوذكسي في ليون الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).