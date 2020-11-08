محمد السادس: فتح قنصليات للدول في العيون والداخلة هو اعتراف صريح بمغربية الصحراء

2020/11/08 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، مساء السبت، أن قضية الصحراء المغربية على المستوى القانوني والدبلوماسي، “فتحت عدة دول شقيقة، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، وقال في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء”.موضحا أن […]

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