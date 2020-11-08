2020/11/08 | 01:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس الولايات الامريكية المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.وكتب الكاظمي ، في برقية التهنئة ، " اتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك"./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يهنئ بايدن وهاريس : اتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يهنئ بايدن وهاريس : اتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).