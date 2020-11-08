أنصار الحزب الديمقراطي يحتفلون بفوز بايدن أمام البيت الأبيض

2020/11/08 | 01:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / احتفلت حشود من أنصار الحزب الديمقراطي أمام البيت الأبيض وسط واشنطن ، مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الامريكيـة./انتهى5

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