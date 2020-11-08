زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ : لم نتنازل عن أميركا

2020/11/08 | 01:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر ، ان حزبـه لم يتنازل عن أميركا .وقال شومر في تصريح صحفي ، عشية اعلان فوز بايدن بالرئاسة الامريكية ، ان " ترامب شوه ديمقراطيتنا وحاول تدميرها ، لكن الانتخابات أظهرت أن الشعب الأميركي لم يفقد إيمانه"./انتهى5

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