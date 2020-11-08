ترامب يرفض الاعتراف بـ ’فوز’ بايدن

2020/11/08 | 01:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جدد دونالد ترامب اعتراضه على نتائج الانتخابات الأميركية مؤكداً انه فاز بالفعل، لكن "أشياء سيئة حصلة".

وقال ترامب في تغريدة تابعها "ناس" ليل السبت على الاحد (8 تشرين الثاني 2020) "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوت قانوني، حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها، لم يحدث (هذا) من قبل، لقد تم إرسال ملايين البطاقات البريدية إلى الأشخاص الذين لم يطلبوها مطلقًا!".

وأضاف "الأصوات التي حققتها لم يحققها أي رئيس سابق".

ويواصل دونالد ترامب التشديد على الساعات الأخيرة من العد والفرز شهد تلاعباً حيث يتهم أطرافاً باستغلال جائحة كورونا لتمرير ملايين بطاقات التصويت عبر البريد، وهي تجربة تم تطبيقها بدعوى اجراءات منع الاختلاط لمكافحة تفشي كورونا.

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