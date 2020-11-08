الكاظمي لبايدن: اتطلع الى تقوية الروابط الاستراتيجية ومستقبل مبني على الاحترام

2020/11/08 | 01:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

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