ترمب: لم يسمح لمراقبينا بالدخول إلى غرف فرز الأصوات

2020/11/08 | 01:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يحصي أصوات ناخبيه ويكشف عن خططه

قال المرشح الرئاسي جون بايدن أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت وهو أكبر حصيلة للأصوات لأي رئيس أمريكي على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

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