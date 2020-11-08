الآثار الكارثية لمرحلة ترامب والدور الأوروبي المطلوب - نهاد أبو غوش

2020/11/08 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_أبو_غوش وأخيرا رحل دونالد ترامب غير مأسوف عليه، فهو الرئيس الأميركي الأسوأ في التاريخ بالنسبة للعالم، وبالنسبة لشعوب العالم الثالث والعرب وبخاصة للفلسطينيين، بل غنه الرئيس الأسوأ للأميركيين أنفسهم، لا يعني ذلك حتما أن بايدن جيد للفلسطينيين والعرب، فهو على الأغلب سيتعامل مع نتائج مرحلة ترامب، ولأن المسألة المركزية هي ما الذي يفعله الفلسطينيون بأنفسهم وكيف يديرون شؤونهم ونضالهم وتحالفاتهم، وأية استراتيجة وت ......





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