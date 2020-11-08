بعد فوز بايدن بالرئاسة الامريكيـة .. ماهو مصير ترامب وعلى ماذا سيحصـل ؟

2020/11/08 | 01:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي " جو بايدن" بسباق الرئاسة الامريكية ، لا يعني ذلك نهاية "دونالد ترامب" وعودته مجرد رجل أعمال عادي، بل أن منصبه كالرئيس 45 للولايات المتحدة يمنحه عدة مزايا ، منهـا .- راتب "تقاعد" سنوي مدى الحياة يبلغ 219 ألف دولار.- بدل مالي لمصاريف النقل من البيت الأبيض.- بدل مصاريف مكتب وطاقم مدى الحياة، يبلغ 150 ألف دولار سنوياً لأول عامين ونصف، و96 ألف دولار بعدها.- مخاطبته مدى الحياة بلقب "سيدي الرئيس".- حراسة شخصية مدى الحياة من قبل مكتب الخدمة السرية (Secret Service) له ولزوجته (كان المفترض أن تكون الحماية عشر سنوات فقط، لكن أوباما أعاد قانون الحماية مدى الحياة عام 2012 بأمر تنفيذي) .- حق العلاج بأسعار رمزية في كل المستشفيات العسكرية الأمريكية .- الحصول على إيجاز دوري من وكالة المخابرات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، ولكنه ليس بنفس مستوى السرية أو التفصيل الذي يتضمنه الإيجاز الرئاسي اليومي (PDB)، والذي يعتبر على أعلى درجات السرية (سيتلقاه بايدن الآن بصفته الرئيس المنتخب لحين تسلمه المنصب رسمياً)./انتهى5

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