فرنسا تتجاوز حاجز الـ40 ألف وفاة بكورونا

2020/11/08 | 02:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن إجمالي

وفيات "كوفيد-19" في البلاد، قد تجاوز

حاجز الـ40 ألفا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن

"الوفيات الجديدة وصلت إلى 40169 حالة،

منها 27660 سجلت في المستشفيات".

و

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