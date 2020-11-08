2020/11/08 | 02:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه

ربح الانتخابات الرئاسية، وحصل على 71

مليون صوت صحيحة وقانونية في

الانتخابات التي خاضها أمام الديمقراطي

جو بايدن.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "71

مليون ص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: ربحت الانتخابات وحصدت 71 مليون صوت قانونية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: ربحت الانتخابات وحصدت 71 مليون صوت قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).