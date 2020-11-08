"أتطلع إلى تقوية الروابط".. الكاظمي يهنئ بايدن وهاريس

2020/11/08 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "اتطلع الى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من أجل تجاوز التحديات ودعم السلم والأمن، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

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