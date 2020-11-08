هاريس تهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية

2020/11/08 | 02:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / هنأت كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وظهرت هاريس في مقطع فيديو مصور ، وهي بملابس رياضية تتحدث عبر الهاتف ، "لقد فعلناها جو..



لقد فعلناها جو..



ستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة"./انتهى5

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