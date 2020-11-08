ترامب : لقد فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانونياً

2020/11/08 | 02:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ، لقد فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوتاً قانونياً .وكتب ترامب في تغريدة عبر منصة " تويتر"، للتواصل الاجتماعي ، " تم إرسال ملايين بطاقات الانتخاب البريدية إلى أشخاص لم يطلبوها أصلاً "، مضيفا " تم منع مراقبينا من الدخول إلى غرف فرز الأصوات ، حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها "./انتهى5

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