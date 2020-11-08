الكاظمي مهنئاً بايدن: اتطلع لتقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا

2020/11/08 | 02:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الأحد، الرئيس الأميركي المنتخب جو

بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية،

معرباً عن تطلعه إلى تقوية العلاقات

الاستراتيجية بين العراق وأميركا.

‏وقال الكاظمي في تغريدة له، "

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