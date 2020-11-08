2020/11/08 | 02:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إسحاق جهانغيري نائب الرئيس

الإيراني حسن روحاني، إنه يأمل في حدوث

تغير في "السياسات الأمريكية المدمرة"

بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات

المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن

جهانغيري قوله "إن م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: مرحلة ترامب ولّت ونأمل بتغيّر السياسات الأمريكية "المدمرة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: مرحلة ترامب ولّت ونأمل بتغيّر السياسات الأمريكية "المدمرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).