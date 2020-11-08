تحديد موعد اختبار المستوى الأول للموهوبين

2020/11/08 | 02:36 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

حددت هيئة رعاية الموهوبين في وزارة التربية، الأسبوع المقبل؛ موعدا لاختبار المستوى الأول للمتقدمين في مدارس الموهوبين.

وذكرت مديرة الهيئة وصال محمد جابر، في بيان، أن «الاختبار سيكون إلكترونياً، ويشمل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لجميع مدارس الموهوبين، وطلبة الصف الأول المتوسط في محافظات (ميسان وذي قار ونينوى)».ودعت، أهالي الطلبة إلى «تحضير الهواتف الذكية او أجهزة الآيباد للتواصل من خلالها والمشاركة في الاختبار الذي سيستغرق 20 دقيقة».

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