2020/11/08 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرث الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مشهدا مليئا بالتحديات الخارجية تحتم عليه القيام بجهد كبير لمواجهتها، سيما أن تلك التحديات ليست محصورة فقط في دول معارضة لمنافسه، دونالد ترامب، بل أيضا مؤيدة له، حسب تقرير لنيويورك تايمز.

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