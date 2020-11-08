شعار - أمريكا أولاً-يتراجع - نادية خلوف

2020/11/08 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف "لم تعد "أمريكا أولاً" موجودة ، لكن هل يستطيع الرئيس المنتخب بايدن إصلاح سمعة الولايات المتحدة في الخارج؟جورانا جريجيكمحاضرة في السياسة الأمريكية والسياسة الخارجية ، مركز الدراسات الأمريكية ، جامعة سيدنيترجمة : نادية خلوف عن موقع:theconversation.comخلال السنوات الأربع من رئاسة دونالد ترامب ، أمضى جو بايدن وقتًا طويلاً في طمأنة الحلفاء الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بأن أم ......





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