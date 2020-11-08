شعار - أمريكا أولاً-يتراجع - نادية خلوف


شعار - أمريكا أولاً-يتراجع - نادية خلوف
2020/11/08 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف "لم تعد "أمريكا أولاً" موجودة ، لكن هل يستطيع الرئيس المنتخب بايدن إصلاح سمعة الولايات المتحدة في الخارج؟جورانا جريجيكمحاضرة في السياسة الأمريكية والسياسة الخارجية ، مركز الدراسات الأمريكية ، جامعة سيدنيترجمة : نادية خلوف عن موقع:theconversation.comخلال السنوات الأربع من رئاسة دونالد ترامب ، أمضى جو بايدن وقتًا طويلاً في طمأنة الحلفاء الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بأن أم ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعار - أمريكا أولاً-يتراجع - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعار - أمريكا أولاً-يتراجع - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links