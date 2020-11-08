عالم الاجتماع الدكتور المنصف وناس ....كما عرفته - حسين سالم مرجين

2020/11/08 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_سالم_مرجين انتقل إلى رحمة لله تعالى الأستاذ الدكتور المنصف وناس الذي وافاه الأجل يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020م، ويعد الدكتور المنصف وناس من أبرز القامات العلمية في علم الاجتماع بالجامعة التونسية، ومهتم بالشأن الليبي، حيث كرس جل حياته بالبحث والتشخيص والكتابة عن الشأن الليبي، وله عدة كتب عن ليبيا منها : السلطة والمجتمع والجمعيات في ليبيا سنة 2000، وكتاب تاريخ فزان المجهول سنة 2012، وكتاب الشخصية الليبية ......





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