فوكس نيوز : ترامب سيقر بالهزيمة وسيتعهد بنقل سلس للسلطة بمجرد اقتناعه بانعدام حظوظه بالفوز

2020/11/08 | 03:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ كشفت فوكس نيوز عن ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيقر بالهزيمة وسيتعهد بنقل سلس للسلطة بمجرد اقتناعه بانعدام حظوظه بالفوز.ونقلت فوكس نيوز عن مصادر من البيت الابيض قولها ان : الفريق القانوني لترمب سيرفع دعوى قضائية يوم الإثنين تشكك في شفافية عمليات فرز الأصوات./انتهى9

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