واشنطن العاصمة.. مشاهد من يوم إعلان فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة

2020/11/08 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قريبا من البيت الأبيض، تجمع مئات الأميركيين في واشنطن أمام شاشة عملاقة لمشاهدة قناة "سي إن إن"، التي كانت لتوها قد أعلنت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

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