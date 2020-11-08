تويتر يضع شارة تحذيرية على تغريدة لترامب تحدث فيها عن فوزه

2020/11/08 | 03:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ وضع موقع "تويتر" شارة تحذيرية على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى حدوث انتهاكات في الانتخابات الرئاسية.وكتب ترامب في تغريدته على "تويتر": "71 مليون صوت..



أول مرة يحصل عليها رئيس وهو في الحكم".وأضاف: "لم يسمح للمراقبين بالدخول إلى قاعات فرز الأصوات..



لقد فزت في الانتخابات..



حدثت أشياء سيئة لم يسمح لمراقبينا برؤيتها...



لم يحدث هذا من قبل".وتابع: "تم إرسال ملايين البطاقات البريدية إلى أشخاص لم يطلبوا ذلك مطلقا!".وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن امس فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين./انتهى9

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