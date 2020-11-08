2020/11/08 | 03:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ أفادت وسائل اعلام امريكية اليوم بأن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفعت دعوى قضائية تتعلق بـ"الأصوات المرفوضة" في ولاية أريزونا التي فاز فيها جو بايدن.وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحملة واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رفعت دعوى قضائية في أريزونا تزعم فيها أن مسؤولي مقاطعة ماريكوبا رفضوا أصواتا أدلى بها الناخبون شخصيا في يوم الاقتراع.وقال مات مورغان، المستشار العام لحملة ترامب: "لقد واجه عمال الفرز صعوبات في تشغيل آلات الاقتراع الجديدة في مقاطعة ماريكوبا، وضغطوا بشكل غير صحيح وطلبوا من الناخبين الضغط على زر أخضر لإلغاء أخطاء كبيرة"، مضيفا أن هذا أدى إلى "تجاهل الآلات للأصوات التي أدلى بها الناخبون شخصيا في يوم الانتخابات بالمقاطعة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بشأن "الأصوات المرفوضة" في أريزونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بشأن "الأصوات المرفوضة" في أريزونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).