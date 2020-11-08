أول رئيس دولة يعتبر أنه من المبكر جدا تهنئة بايدن

2020/11/08 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت وسائل إعلام أميركية كبرى، على رأسها "سي.أن.أن" ووكالة أسوشيتد برس و"فوكس نيوز"، قد أعلنت السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، في حين لم يقر بعد منافسه الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بالنتائج.

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