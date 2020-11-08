الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يرحبون بانتخاب بايدن

2020/11/08 | 04:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ رحب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أميركية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب.وهنأ رئيس المجلس الأوروبي جو بايدن وعبر عن استعداد الاتحاد الأوروبي للانخراط في شراكة قوية عبر الأطلسي.كما هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جو بايدن "لانتخابه" رئيساً للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس ل"نجاحها التاريخي".وغرّد جونسون "الولايات المتحدة حليفتنا الأبرز وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والدفاع".وبدوره هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ودعاه إلى العمل "معاً" من أجل "مواجهة التحديات الراهنة".وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة "الأميركيون اختاروا رئيسهم.



تهانينا لجو بايدن وكمالا هاريس! لدينا الكثير من العمل لمواجهة التحديات الراهنة.



لنعمل معاً!".وهنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جو بايدن، مشددة على أنّ العلاقة العابرة للأطلسي "لا بديل عنها".وقالت المستشارة الألمانية : أتمنى له من كل قلبي الحظ والنجاح"، مضيفة "صداقتنا العابرة للأطلسي لا بديل عنها إذا ما أردنا تجاوز التحديات الكبيرة الراهنة"، وفق ما كتب المتحدث باسمها عبر موقع تويتر.إلى ذلك هنّأ الأمين العام لحلف دول شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ جو بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيداً بكونه "مؤيدا قويا" للحلف، وعبّر عن "حماسته للعمل" معه.وكتب في تغريدة "أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي لحلفنا، وأنا متحمس للعمل بشكل وثيق معه.



حلف أطلسي قوي هو أمر جيّد بالنسبة لأميركا الشمالية وكذلك لأوروبا".



وتعرّض الحلف لانتقادات لاذعة ومتكررة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعتبر أنه مكلف جداً عفا عليه الزمن./انتهى9

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