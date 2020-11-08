بالصور .. انطلاق الاحتفالات في جميع المدن الامريكية بعد فوز بايدن بالرئاسة

2020/11/08 | 04:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ فور اعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بمنصب الرئيس بالانتخابات الامريكية التي جرت في الثالث من الشهر الجاري ، عمت الاحتفالات في جميع المدن الامريكية بهذا الفوز من قبل انصار الحزب الديمقراطي./انتهى9

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