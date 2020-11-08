بايدن:الولايات المتحدة تعرضت لهزة بسبب حالة الانقسام ويجب ان نتحد

2020/11/08 | 05:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الرئيس الامريكي المنتخب جوبايدن ان الولايات المتحدة تعرضت لهزة بسبب حالة الانقسام ويجب ان نتحد .وقال بايدن في كلمةمتلفزة :" سنعمل على احياء الطبقة الوسطى في البلاد .واضاف :"سنعمل على خلق الوظائف والحفاظ على الكرامة كما سنعمل على تسخير كل الامكانيات لتوفير الحماية للمواطنين "./انتهى2

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