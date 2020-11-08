بايدن: ساشكل اعتبارا من الاثنين خلية ازمة لمواجهة كورونا

2020/11/08 | 05:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ قال الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن: انه سيشكل اعتبارا من الاثنين خلية ازمة لمواجهة كورونا لاحياء الاقتصاد واعادة المجتمع لما كان عليه./انتهى2

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