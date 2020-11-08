بايدن يتعهد أن يكون

2020/11/08 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول خطاب بعد إعلان وسائل إعلام أميركية فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال جو بادين، مساء السبت، إن الشعب الأميركي "قام بإيصال نصر مقنع"، مؤكدا أنه في الوقت الراهن "لا نرى ولايات زرقاء وأخرى حمراء نرى الولايات المتحدة".

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