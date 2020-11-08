بايدن:سنصنع التاريخ بوجود اول امراة سمراء مهاجرة بمنصب نائب الرئيس

2020/11/08 | 05:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قال الرئيس الامريكي المنتخب جوبايدن اننا سنصنع التاريخ بوجود اول امراة سمراء مهاجرة بمنصب نائب الرئيس.واضاف بايدن في كلمة متلفزة من مقره:" هذا وقت التعافي ومداواة الجراح في امريكا ".ودعا الامريكيين الى الكف عن معاملة خصومهم كاعداء./انتهى2

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