العقوبات على جبران باسيل.. نهاية حلم رئاسي

2020/11/08 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن مفاجئاً إعلان الولايات المتحدة الأميركية، فرضها عقوبات على النائب اللبناني رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.هذا السيناريو كان وارداً منذ أكثر من عام، حيث وصلت تحذيرات عدة إلى باسيل بشأن سلوكه الإداري والسياسي والخارجي، إضافة إلى تحالفه مع حزب الله.

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