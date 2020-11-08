طائرات F16 العراقية تستهدف عصابات «داعش» في سلسلة جبال خانوكه

2020/11/08 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياستهدفت طائرات الـ F_16 العراقية، أمس السبت، عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكه.وذكر بيان لخليـــــة الإعلام الأمني تلقت المستــــقبل العراقي نسخة منه أنه «وبإشــــراف من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استـــهدفت خلالها أهدافـــاً لعناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكه».

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