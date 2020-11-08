الرئاسة الأمريكية: بايدن «يفوز» وترامب يرفض «الخسارة»

2020/11/08 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت فيه وسائل إعلام أمريكية أمس السبت، عن فوز بايدن بالسباق الرئاسي.قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد وصوله إلى فارق كبير من الأصوات في بنسلفانيا غير قابل للتدارك، فيما أضافت قناة فوكس أن بادين فاز كذلك بولاية نيفادا ووصل إلى 290 مجمعا انتخابياً.وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.وبعد إعلان وسائل الإعلام الأميركية الكبرى انتصاره في الانتخابات الرئاسية تعهد جو بايدن بأن يكون «رئيس جميع الأميركيين».وأعلن بايدن في بيان «إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة» كامالا هاريس مضيفا «مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة». ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، منافسه جو بايدن، وقال ترامب إن الانتخابات لم تنته بعد، متعهدا بالمضي قدما في الإجراءات القانونية.

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