حكومة البصرة تفتتح مدرسة جديدة في قضاء الهارثة

2020/11/08 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجيافتتحت الحكومة المحلية في البصرة مدرسة جديدة «مدرسة المكارم» في ناحية الهارثة، بحضور معاون المحافظ للشؤون الإدارية والفنية الحقوقي معين الحسن وقائممقام الهارثة نذير الشاوي. وقال الحقوقي معين الحسن في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «بعد تحويل الهارثة من ناحية إلى قضاء إداري..تطلب زيادة عدد الدوائر الخدمية والمدارس تتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة، وهذا المشروع كان متوقفاً..بسبب قرار مجلس الوزراء (347)، والذي استأنف العمل به مجددا ضمن خطة الحكومة لعام 2019».وأضاف أن هناك أكثر من( 250) مدرسة تنفذ في عموم محافظة البصرة وهناك مدارس ومشاريع اخرى للبنى التحتية في قضاء الهارثة».من جانبه، بين قائمقام قضاء الهارثة نذير الشاوي أن «هذا المشروع متوقف وفق قرار( 347)، وتم الشروع به مؤخراً وتم إنجازه من قبل شركة بنت العراق».ومن المؤمل أن يسهم إنجاز هذه المدرسة بفك الاختناق والحد من ظاهرة الدوام الثلاثي مستقبلاً.

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