مسؤول ايراني : التبادل التجاري مع دول الجوار سجّل اكثر من 19 مليار دولار في غضون 7 اشهر

2020/11/08 | 06:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن رئيس مصلحة الكمارك الايرانية مهدي مير اشرفي :" ان حجم التبادل التجاري بين ايران ودول الجوار، خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي (الايراني – بدأ في 21 اذار 2020)، بلغ 19 مليارا و620 مليونا و71 الفا و597 دولارا ".



وبيّن اشرفي بحسب الاعلام الايراني الرسمي :" ان العراق والامارات وتركيا وافغانستان وباكستان، حسب التسلسل، كانت الاكثر استيرادا خلال الفترة ذاتها ".واضاف :" ان حصة التجارة مع الدول الجارة في غضون الفترة ذاتها، بلغت من حيث الوزن 59 بالمئة ومن حيث القيمة 51 بالمئة من اجمالي التجارة الخارجية للبلاد"، مبينا :" ان مجموع التجارة الخارجية للبلاد في غضون الاشهر السبعة المشار اليها سجل 84 مليونا و950 طنا ، بما يعادل 38 مليارا و278 مليون دولار"./انتهى2

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