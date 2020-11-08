الداخلية عن حادثة البصرة: تصرّف فرديّ وجادون بمعاقبة المخالفين للأوامر

2020/11/08 | 06:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكدت وزارة الداخلية، أمس السبت، أن حادثة البصرة تصرّف فردي لا يمثل الوزارة وأن هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إن «وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً لما جرى في البصرة من اعتداء على المتظاهرين، وذهب ضحيته أحدهم على يد منتسب في القوات الأمنية ومعاقبة المقصرين»، موضحاً أن «هذا الأمر لا يعني أن القوات الأمنية هي من تسعى للاعتداء على المتظاهرين السلميين، وإنما هو تصرف فردي، وأن الوزارة جادة بمعاقبة المخالفين للأوامر والتعليمات».ولفت الناطق باسم الداخلية إلى أن «وزير الداخلية أرسل الأجهزة التحقيقية والاستخباراتية إلى البصرة الجمعة للتحقيق بجريمة مقتل أحد المتظاهرين»، مؤكداً أنه «تم التوصل للجاني وهو ضابط برتبة نقيب منتسب لشرطة البصرة، واعترف باطلاق النار لتفريق المحتجين،إ لّا أن رصاصة أصابت من دون قصد أحد المتظاهرين وأودت بحياته».وشدد على أن «الجاني سيحال للقضاء لينال جزاءه العادل، وأن وزارة الداخلية ومن خلال سرعة استجابتها لكشف الجريمة وسرعة الوصول للجاني أثبتت أنها تتمكن من القبض على الجناة بوقت سريع ما سيؤدي إلى انخفاض في نسب الانتهاكات وسوف لن تكون هناك جرائم مع وجود التعاون والتنسيق مع المتظاهرين والتنسيقيات».وتابع المحنا أن «هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات، من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات السلمية والاحتجاجات».وفي ما يتعلق بفتح الطرق والساحات المغلقة في بغداد والمحافظات، قال المحنا إنه «سيتم افتتاح طرق وساحات جديدة كانت مغلقة في بغداد والمحافظات بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجان التنسيقية للمظاهرات»، لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية وبعد افتتاح ساحة التحرير بالاتفاق مع اللجان التنسيقية والمتظاهرين السلميين تسعى الى فتح شوارع وساحات أخرى في بغداد والمحافظات مع الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة».وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد أن الدولة لن تتساهل مع من يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.وقال الكاظمي في تغريدة له إن «الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل في البصرة»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها».بدوره، أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف عن مشاركة لجان من قيادة العمليات المشتركة، في التحقيق الجاري بالأحداث التي رافقت تظاهرات في المحافظة، وأسفرت عن مقتل متظاهر.وقال مدنف في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «نطمئن أبناء وشباب محافظة البصرة وعائلة الشهيد بأن القوات الأمنية حريصة كل الحرص على توضيح الحقيقة وتقديم الجاني إلى القضاء»، وذلك تعليقاً على مقتل المتظاهر عمر فاضل.وأضاف: «لا نساوم على أبناء مدينتنا».

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