بمليون اصابة .. ولاية تكساس الاولى امريكيا باصابات كورونا

2020/11/08 | 06:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أصبحت تكساس أول ولاية أمريكية تتجاوز المليون إصابة بفيروس كورونا، حيث تكافح البلاد موجة ثالثة من الإصابات وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة 3 مرات في أقل من أسبوع.وأبلغت ولاية تكساس التي تمثل أكثر من 10 % من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتلتها ولاية إلينوي التي تضم نصف عدد المصابين.ومع اقتراب موسم العطل والطقس البارد ، دق مسؤولو الصحة ناقوس الخطر لاحتواء الارتفاع في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية.والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 9.8 مليون إصابة، وأكثر من 230 ألف وفاة بالفيروس./انتهى3

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