صحيفة امريكية : بايدن سيلغي حظر السفر ويمنح 11 مليون مهاجر غير شرعي الجنسية

2020/11/08 | 06:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيوقع أوامر تنفيذية بعد أدائه اليمين الدستورية بإلغاء حظر السفر الذي يشمل مواطني دول ذات غالبية مسلمة.وأضافت الصحيفة أن بايدن سيقرر في اليوم الأول من دخوله البيت الأبيض، تراجع الولايات المتحدة عن قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.ويعتزم بايدن / حسب الصحيفة / أن يرسل إلى الكونغرس مشروع قانون بشأن الهجرة في اليوم الأول من ولايته يتضمن سبيلا للحصول على الجنسية لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، وهو هدف سعت إليه وأخفقت فيه العديد من الإدارات الأمريكية من الحزبين.وتعهد بايدن بوقف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين خلال المئة يوم الأولى في السلطة./انتهى3

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