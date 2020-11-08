ترامب مستعد للاقرار بهزيمته.. بشرط

2020/11/08 | 06:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نقلت قناة / فوكس نيوز/ الأمريكيةعن مصادر مطلعة قولها ،ان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد للإقرار بهزيمته بالانتخابات الرئاسية، بشرط اقتناعه أن الإجراءات القانونية التي بدأها في مقر حملته الانتخابية لم تسفر عن شيء.واضافت ان : ترامب مستعد للإقرار بهزيمته بمجرد اقتناعه بانعدام حظوظه بالفوز بعد الإجراءات القانونية.وأقر حلفاء ومستشارو الرئيس الأمريكي في أحاديث خاصة، بأن فرصه في قلب نتيجة الانتخابات والبقاء في البيت الأبيض ضئيلة، فيما يستعدون للاعتراف بالهزيمة في نهاية المطاف، ودعوا إلى مزيد من الوقت حتى استنفاد الطعون القانونية./ انتهى3

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