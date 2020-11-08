2020/11/08 | 07:20 - المصدر: سفن سكاي

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اشار المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق الى ان اخر مقررات وزارة التربية بعد التشاور مع لجنة السلامة العامة هي ،إلغاء عطلة السبت والدوام يوم تفاعلي واحد في الأسبوع لكل مرحلة دراسية ،اي سيكون الدوام ستة ايام خمسة منها عن بعد بالتعليم الالكتروني ،ويوم واحد دوام فعلي بسبب جائحة كورونا .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: الغاء عطلة السبت والدوام يوم واحد 7 SKY TV.

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