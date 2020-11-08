الكاظمي وصالح يهنئان بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية

2020/11/08 | 07:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معرباً عن تطلعه إلى تقوية العلاقات الاستراتيجية...

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