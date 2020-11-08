خبير اقتصادي : الاقتراض ..تكبيل للعراق بديون كبيرة مهما كان المبلغ

2020/11/08 | 07:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري :" ان الاقتراض الداخلي او الخارجي ..



تكبيل للعراق بديون كبيرة مهما كان المبلغ ".وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان : الحكومة سنت اسلوبا جديدا لتوفير الاموال عبر الاقتراض الداخلي والخارجي ولمرتين خلال سنة واحدة ، وهذه حالة سلبية بالادارة المالية في البلاد".واضاف الشمري :" ان البلاد تزخر بموارد ، ان استثمرت بشكل صحيح ، فستدر على الخزينة العامة اموالا طائلة لدفع الرواتب واقامة المشاريع "، معتبرا الفساد وعدم وجود خطة اقتصادية مالية محكمة اوصلا الحال الى هذا الوضع.وكان مجلس النواب انهى امس القراة الثانية لقانون الاقتراض المقدم من الحكومة على امل التصويت عليه الاسبوع الحالي من اجل اطلاق رواتب الموظفين ، التي يعد تاخيرها حالة غير ايجابية لم تمر بالعراق خلال تاريخه الطويل./انتهى3

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