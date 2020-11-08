تشمل بالهجرة وحظر السفر.. بايدن يخطط لسلسلة فورية من الأوامر التنفيذية

2020/11/08 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم التوقيع بسرعة على سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد أداء اليمين الدستورية في 20 يناير، مغايرة تماما لقرارات اتخذها منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

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