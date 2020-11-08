"إيتا" تضرب كوبا بعد مسير مدمر في أمريكا الوسطى

2020/11/08 | 08:08 - المصدر: آي كيو نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إيتا" تضرب كوبا بعد مسير مدمر في أمريكا الوسطى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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