نجا من حادثة تسمم.. الكلب

2020/11/08 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حال إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة بشكل رسمي، فإنه بدون أدنى شك أن الكلاب ستعود إلى لبيت الأبيض بعد أن غابت عنه لنحو أربع أعوام .

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