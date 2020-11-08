الكاظمي مهنئا بايدن: نتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا

2020/11/08 | 08:17 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: أرشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، على أهمية تقوية الروابط الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وكتب الكاظمي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، 8 تشرين الثاني 2020، هنأ من خلالها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قائلا "أتقدم بالتهاني الى رئيس الولايات المتحدة الاميركية المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس".

واضاف، "أتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من أجل تجاوز التحديات ودعم السلم والامن، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

يأتي ذلك بعد اعلان كبرى وسائل الاعلام الاميركية، فوز بايدن بالرئاسة، حيث قام مساء أمس السبت، بتغيير تعريفه على حسابه في تويتر إلى الرئيس الأميركي المنتخب.

وبحسب "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس، فإن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات، يعني أنه أصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وذلك بعد تأكد فوزره بولاية بنسلفانيا (20 صوتا) وبذلك يصبح لبايدن 274 صوتا في المجمع الانتخابي.

ر.إ

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