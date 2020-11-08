في أول خطاب له بعد الفوز.. بايدن: حققنا نصرا ساحقا وسنعيد لاميركا هيبتها

2020/11/08 | 08:17 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، انه حقق نصرا ساحقا، وسيعمل من أجل أن يعيد للولايات المتحدة الأميركية هيبتها.

جاء ذلك في اول خطاب له بعد إعلان وسائل إعلام اميركية كبرى فوزه بالانتخابات الرئاسية، مساء أمس السبت، 7 تشرين الثاني 2020، حيث قال "لقد حققنا نصرا ساحقا وأن الرقم 74 مليون، هو رقم غير مسبوق ولم يحصل عليه أي مرشح للرئاسة في السابق".

وأضاف "ترشحت لأعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم"، وتابع "أتفهم خيبة أمل من صوت لترامب، ولكنني أقول لهم ليس لدي ولايات زرقاء أو حمراء..



أنا أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم".

وخاطب بايدن أنصار الرئيس الحالي دونالد ترمب، قائلا "دعونا نمنح بعضنا البعض فرصة..



منافسونا ليسوا أعدائنا وهم أيضا أمريكيون..



دعونا نعمل سوية لما فيه مصلحة بلادنا".

وقال"أتفهم مرارة الخسارة لدى أنصار ترمب فقد جربت ذلك الشعور بنفسي وقد حان وقت إعطاء بعضنا البعض الفرصة".

وتعهد بايدن بتعيين مجموعة من المستشارين والعلماء يوم الاثنين المقبل، مهمتها وضع خطة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واختتم كلمته بتطلعه قدما كي تكون أميركا أكثر عدلا وإنصافا تخلق فرصا للجميع، وللسعي إلى خلق أميركا التي لا تتخلى عن أحد ولا تفقد الأمل فلم يكن هناك شيء لم تستطع أميركا فعله حين تكون موحدة.

ر.إ

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